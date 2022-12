Un contributo di 45mila euro per alleggerire le bollette della Tari, della luce e dell'acqua delle famiglie bisognose. Fondi del bilancio che la Giunta di Ussana, presieduta dal sindaco Emidio Contini, ha voluto distribuire in un momento tanto difficile. A beneficiarne sono 139 famiglie con gli accrediti già effettuati dal Banco di Sardegna.

Oggi il Consiglio comunale ha approvato il bilancio: un provvedimento che consentirà di utilizzare 2500 euro per assegnare il contributo a 11 famiglie che sono state momentaneamente escluse per l'esaurimento dei 45mila euro. Gli aiuti arriveranno presto anche a loro. Una buona notizia, insomma, in questo fine anno.

«Nessuno sarà escluso da questo aiuto», dice il sindaco, Emidio Contini. «Col dilagare della pandemia, che ha causato una crisi economica senza precedenti, è fondamentale sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche».

Nel novembre scorso, la Giunta ha approvato il provvedimento con l'iter burocratico che si conclude con l'assegnazione di contributi che variano dai 139 euro ai 500 euro.

«Per poter aiutare più famiglie – precisa ancora il sindaco Emidio Contini – abbiamo aumentato anche la soglia Isee da 12mila euro a 20mila euro. Oggi più che mai c'è la necessità di stare vicino a chi ha bisogno. Ed è quello che stiamo facendo con fondi del nostro bilancio. È dal 2019 che il Comune guarda con attenzione ai bisognosi. E non solo con i buoni pasto».

