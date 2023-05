Il Comune di Ussana ha approvato il Rendiconto della Gestione 2022. «Continuiamo a mantenere i conti in ordine», dice il sindaco, Emidio Contini, «con una programmazione attenta sul futuro e sullo sviluppo del paese, migliorando i servizi comunali e sociali che ormai rappresentano una parte importante dei bilanci degli Enti pubblici».

E’ stata approvata anche una variazione di Bilancio necessaria per far partire degli interventi su più settori. «Abbiamo messo a disposizione 365mila euro», dice il consigliere Cristian Mudu con delega al bilancio, «per sistemare il centro polifunzionale, il murales esistente sulla piazza di Municipio, riqualificare il centro “Is Osterias” e il campo sportivo. Ancora per l’illuminazione esterna della Piazza Mercato e altri interventi sempre per riparare e sistemare i danni causati con atti vandalici in tanti punti del paese su una serie di strutture. Si sono poi messe a disposizione delle somme per poter realizzare un campo di bocce presso la struttura ex Esmas in via Roma, in modo da creare degli spazi di ritrovo per i nostri anziani che sono un valore aggiunto del paese e della società».

