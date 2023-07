I presidenti della Unione dei Comuni del Sarrabus, Eugenio Murgioni e del Gerrei Albino Porru hanno concluso l’accordo di programma quadro che verrà prossimamente sottoscritto dal presidente della Regione Cristian Solinas, e dall’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino, che, nell’ambito del Progetto di sviluppo territoriale, sancisce l’avvio ufficiale del progetto “ViviAmo il Sarrabus Gerrei”, una «pagina storica» per i due territori.

Il progetto, presentato dalle due Unioni dei Comuni, prevede il finanziamento di 12 milioni di euro; cifra che potrà essere ulteriormente incrementata con la nuova programmazione per l’attuazione di altri investimenti tesi a rendere i territori ancor più attrattivi.

Tali risorse risultano preziose per consentire la realizzazione di tutti gli interventi proposti dai Comuni aderenti e volti a portare avanti proposte d’inclusione sociale e sul turismo attivo, sportivo e culturale. Altri interventi sono indirizzati all’integrazione tra turismo e comparto agricolo, con l’obbiettivo di valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche.

«Quanto al mio Comune, Castiadas – ha specificato il sindaco Eugenio Murgioni - l’intervento finanziato riguarda il completamento del marciapiede/pista ciclabile nel tratto Borgo San Pietro e la Marina. Un’opera pubblica strategica che, grazie a questo finanziamento, vedrà la sua ultimazione con annessa realizzazione dell’impianto di illuminazione e il giardino lineare che trasformerà e completerà l’immagine del sito dandogli eleganza e bellezza. Inoltre a San Pietro è previsto il completamento dei lavori della Chiesa e della Piazza antistante, che sarà rivitalizzata dal verde e dai colori del nuovo giardino, nonché il rifacimento dell’info point, della Piazzetta e, in zona Marina, anche il marciapiede/pista ciclabile e il parcheggio sul mare. Le opere programmate - chiude Murgioni - cambieranno l’immagine della zona, rendendola di fatto un uno vero e proprio “salotto sul mare”».

