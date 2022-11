Servono 12 mila euro per far tornare a Sestu la salma di un emigrato. Luigi Carlo Pireddu aveva 67 anni e si era trasferito in Inghilterra due anni fa. Una storia come troppe altre, di chi, anche non più giovane, deve fare le valigie e cercar fortuna lontano dalla propria terra. Dopo una vita di lavoro in Sardegna, aveva seguito il sogno di una maggiore stabilità economica, e aveva scelto una località nelle vicinanze di Gloucester. Qui Carlo, come tutti lo chiamano, aveva sicuramente realizzato questo sogno. Aveva infatti trovato lavoro come operaio in una fabbrica di confezionamento del tè, e viveva con la sua compagna, di origine rumena. Improvvisamente, giovedì scorso, tutti i sogni e le speranze della coppia sono stati spezzati da un arresto cardiaco che ha colpito Pireddu nella sua casa.

Ora la salma di Pireddu si trova al Royal Hospital di Gloucester, e bisogna farla arrivare in Italia il prima possibile. Molto presto verrà spostata in una camera mortuaria, dove mantenere il posto costerà dai 250 ai 300 euro al giorno.

Per questo la famiglia ha avviato una raccolta fondi tramite il sito Gofundme, raggiungibile digitando il link https://gofund.me/dacb6e65 sul proprio browser, o cercando semplicemente nel sito “spese funerarie”. “Sua madre ha 97 anni, e vorrebbe vederlo un’ultima volta”, racconta il nipote, Andrea Pireddu, che ha organizzato la raccolta. Altri dettagli della storia di Luigi Carlo Pireddu domani, nell’edizione cartacea de L’Unione Sarda

