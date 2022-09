La Giunta comunale di Villaputzu ha stabilito e approvato i criteri per la concessione di contributi destinati alle attività economiche, artigianali e ai commercianti del paese per fronteggiare la grave crisi che sta colpendo il settore produttivo. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, riguarda le risorse di bilancio dell’annualità 2021 per oltre 47mila euro. Il 10% dell’importo totale verrà suddiviso in parti uguali a tutte le imprese richiedenti aiuto e in possesso dei requisiti; il 20% sulla base del valore complessivo del fatturato del 2021. Il 50% dell’importo totale verrà invece suddiviso sulla base delle spese sostenute per le utenze nell’anno 2021 (idrico, elettrico, telefonia e spese energetiche in genere) e infine il 20% dell’importo totale verrà suddiviso sulla base del numero degli addetti impiegati al 31 dicembre 2021, incluso il titolare dell’impresa se lavoratore. Tutti gli interessati potranno fare domanda entro la fine del mese di ottobre.

“Si tratta – dice il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu - di un aiuto concreto e immediato in un periodo di forte crisi economica che purtroppo stiamo attraversando e che sta colpendo soprattutto il settore produttivo e le imprese. Riteniamo doveroso, grazie a delle risorse residue iscritte in bilancio per l’annualità 2021, sostenere le attività economiche colpite dal caro bollette, il caro energia, l’aumento dei prezzi del carburante, i rincari sulle materie prime e l’inflazione in generale che sta mettendo in ginocchio il mondo delle imprese”.

Per l'assessore al Commercio Gabriele Porcu “si tratta di un aiuto economico importante per tutte quelle attività del nostro paese che hanno visto, in questi mesi, l’aumento spropositato dei costi di gestione delle imprese. Un po’ di ossigeno per tutti i commercianti e le attività produttive di Villaputzu che sarà sicuramente utile per far fronte alle tante spese sostenute o ancora da sostenere”.

© Riproduzione riservata