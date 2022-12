Operazione di prevenzione sulla viabilità a Quartu e sul litorale.

Tre giovani, di età compresa fra i 24 e i 30 anni, sono stati sottoposti all'alcol test, risultato poi positivo con un tasso di oltre l'unità: più del doppio di quello consentito dalla legge.

I tre sono stati bloccati in posti di blocco in diverse parti del territorio. Sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Sequestrate anche le patenti di guida.

Sulla vicenda è stato mandato rapporto, dai militari del Radiomobile, a Procura e Prefettura.

Negli ultimi mesi sono state tantissime le patenti ritirate proprio per guida in stato di ebbrezza. I controlli saranno intensificati in concomitanza delle feste di Natale e Capodanno.

