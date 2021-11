Rinvenuto nella zona dei Sette Fratelli un porcino nero di circa un chilo.

Lo ha trovato Mauro Mulas, 52enne di Assemini.

“Questa mattina – racconta - durante una delle mie solite uscite a funghi ho trovato questo porcino nero di circa 1 chilogrammo. Vado a funghi da tanti anni ma non avevo mai trovato un Boletus Aereus così giovane e grande”.

“Purtroppo – continua – la pioggia nel sud Sardegna è arrivata tardi e le temperature per i porcini sono già critiche”. Per cui, agli appassionati, “consiglio come sto facendo io di battere le zone con sugherete esposte al sole per gran parte del giorno, le più calde”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata