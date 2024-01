Notte di super lavoro per 118 e vigili del fuoco in tutto il sud Sardegna. I soccorritori hanno ricevuto molte chiamate per malori dovuti al troppo alcol in corpo. In alcuni casi le situazioni sono state gestite sul posto, con l’assistenza alle persone che avevano bevuto in modo esagerato vino, birra e alcolici. Nelle situazioni più complicate é stato necessario il trasporto in ospedale.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco anche per spegnere degli incendi vegetazione provocati dall’accensione dei fuochi d’artificio o dall’utilizzo di petardi.

Ma le squadre di turno nella caserma di viale Marconi a Cagliari sono entrate in azione anche per due incendi ad altrettante auto: uno nel capoluogo e uno a Sarroch. Ancora da stabilire le cause.

© Riproduzione riservata