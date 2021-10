L’associazione "Riprendiamoci Torre delle Stelle", nata nel 2019 per iniziativa di alcuni proprietari di villette per fare fronte ad una contingente necessità di sicurezza e controllo del villaggio turistico contro i furti, punta ad un servizio sempre migliore. Oggi i soci sono quasi trecento. Ognuno paga una quota per godere della vigilanza.

“Dal 2019 ad oggi - dice l'avvocato Michele Ibba, componente dell'associazione - il servizio è cresciuto e il senso di sicurezza percepito è migliorato in maniera esponenziale, ma ancora tanto può e deve essere fatto. Un nuovo passo nell’ottica di una maggiore e continua implementazione è il recente accordo siglato con la Viglpol, con l’obiettivo dichiarato, di raggiungere sempre maggiori adesioni e un servizio sempre più mirato e sicuro. Sin dalla nascita dell’iniziativa non abbiamo mai inteso sostituirci alle istituzioni ma abbiamo semplicemente iniziato a colmare un vuoto in termini di sicurezza e qualificazione del territorio, auspicando in una collaborazione”.

L'associazione chiede pure che i Comuni di Maracalagonis e Sinnai possano fare la loro parte, sia incrementando il servizio di Polizia Locale che offrendo alla vigilanza privata la possibilità di usufruire delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel territorio.

“Il messaggio che vorremmo inoltre fare passare - aggiunge Michele Ibba - è rivolto soprattutto a chi non è ancora aderente giacché attraverso la sicurezza passa la qualificazione e valorizzazione del territorio e delle proprietà. Per questo è importante raggiungere numeri sempre più elevati di aderenti, per ottenere un servizio di vigilanza sempre più ampio ed articolato. Al fine di implementare il servizio, e di presentare il progetto agli aderenti e a tutti coloro che abbiano interesse all’adesione, abbiamo organizzato un incontro per Sabato 16 ottobre alle ore 10.30 presso il centro commerciale Perra Palmira”.

© Riproduzione riservata