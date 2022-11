Capoterra si prepara ad accogliere i ballerini provenienti da ogni parte dell’Isola: domenica, al Palazzetto dello sport di via Siena, si terrà il trofeo “Sant’Efisio”, importante appuntamento al quale parteciperanno trentasei società.

La manifestazione, organizzata dal comitato regionale dell’Msp, vedrà scendere in pista i ballerini di tutte le età, dalle categorie dei bambini a quelle degli adulti. Diverse le discipline che verranno presentate: ci sarà spazio per le esibizioni classiche di coppia, per le danze latino americane e le specialità ballate individualmente o in due. Inoltre, ci sarà la possibilità di ammirare le esibizioni di danza artistica e le coreografie ballate in gruppo.

Per la giornata all’insegna della danza, dopo le limitazioni anti Covid dello scorso anno, si preannuncia un Palazzetto dello sport gremito.

Ivan Murgana

