Temporali forti e molto localizzati stanno interessando in queste ore il Cagliaritano, mentre un fenomeno intenso di fulminazioni – con una perturbazione in arrivo da Ovest – sta squarciando il cielo e i tuoni si fanno sentire in modo abbastanza “esplosivo”.

Le precipitazioni hanno contribuito all’abbassamento delle temperature, benché minimo, e il vento potrebbe svilupparsi con raffiche sino a burrasca forte durante le piogge.

Qualche disagio si registra sulla Statale 387, per degli allagamenti vicino al bivio per Soleminis.

Per domani la stazione meteo dell’Arpas prevede cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno in lieve calo.

