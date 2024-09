Intervento in serata dei Vigili del fuoco per un incidente sulla Statale 554, all'altezza dello svincolo di immissione dell'asse mediano di scorrimento, in territorio di Selargius.

Per cause da accertare due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento: una Mercedes Smart, dopo l'impatto, si è ribaltata di fianco sulla carreggiata. Fortunatamente tutti gli occupanti sono rimasti illesi.

Sul posto una squadra della sede centrale del Comando del Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Locale di Selargius e il personale Ansas.

(Unioneonline)

