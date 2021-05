Sono iniziati i lavori finalizzati alla riapertura del parco giochi di Suelli. L’inaugurazione è prevista per la prossima settimana. Sono stati programmati interventi di sistemazione del verde e dello steccato di recinzione dell’intera area, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei bambini. Inoltre verranno sostituiti alcuni giochi per bambini con altri più nuovi.

"Stiamo accelerando i tempi per fare in modo che il parco sia fruibile dai più piccoli che, al termine delle scuole, potranno finalmente giocare e svagarsi all’aria aperta in piena sicurezza”, spiega il sindaco Massimiliano Garau. L’amministrazione comunale ha provveduto a organizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato ed evitare assembramenti di persone.

Verrà garantita un’approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo.

Il parco giochi è stato realizzato alcuni anni fa nel centro del paese, per la felicità dei più piccoli.

© Riproduzione riservata