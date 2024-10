Strade del Cagliaritano più sicure grazie al servizio dei Carabinieri che, nella notte, hanno controllato 93 persone e 56 veicoli. Le verifiche nell'ambito del "Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030", che mira a ridurre drasticamente il numero di incidenti causati dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti durante la guida.

Per l’occasione è stato usato un laboratorio mobile della società "Forensic Lab Services S.R.L." di Roma, attrezzato per l’analisi immediata e sul posto della saliva, con il quale è possibile rilevare in pochi istanti l'eventuale assunzione di droghe. In azione i Carabinieri delle stazioni di Assemini, Pirri, Cagliari-Villanova, Cagliari-Sant'Avendrace, Cagliari-Stampace e Cagliari-S. Bartolomeo, con il supporto della Sezione Radiomobile.

Durante l’operazione sono stati sequestrati quattro veicoli mentre sono state perquisite cinque vetture e sette persone. Due i cittadini segnalati alla Prefettura per possesso di piccole quantità di eroina e cocaina. Quattro i conducenti denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti, due per guida in stato di ebbrezza.

