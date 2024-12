«Stop a truffe e raggiri» è uno dei temi principali del convegno "Difenditi dalle truffe e dai reati predatori”, che si terrà lunedì 17 dicembre dalle 17 alle 19 nella sala del Teatro Parrocchiale San Pietro in via Roma 2 ad Assemini, con ingresso gratuito. La sicurezza e la protezione dei cittadini, e in particolare degli anziani, saranno al centro dell'incontro che ha come obiettivo quello di informare e sensibilizzare la comunità sulle truffe che colpiscono gli anziani e sui reati predatori. A organizzarlo l'Università della Terza età di Assemini, in collaborazione con l'associazione Legalità Sardegna.

Il convegno ruota attorno al tema delle truffe reali e online, oltre ai reati predatori, con particolare attenzione verso quelli in danno dei soggetti della terza età e si fonda sul principio secondo il quale riconoscere le modalità di azione del truffatore, del ladro e del rapinatore è la condizione ideale per assumere un ruolo attivo e difensivo verso le persone maggiormente esposte a questi crimini, soprattutto gli anziani. La sicurezza partecipata, intesa come “città sicura”, vede una collaborazione tra i cittadini e le istituzioni all’interno dell’ambito locale ed è il principio ordinatore a base dell’incontro.

Durante il seminario verranno analizzati i reati commessi in Sardegna, al fine di identificare le modalità tipiche dell’agire del criminale e di conseguenza fornire gli strumenti idonei sia a prevenire sia ad adottare la condotta corretta nell’ipotesi in cui la truffa sia in atto.

