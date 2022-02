Un trentanovenne di Uta, gestore di un esercizio pubblico, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, coadiuvati da quelli dell'aliquota operativa della Compagnia di Cagliari e da una unità del Nucleo Cinofili dell'Arma cagliaritana, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di una mirata perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish, di 250 grammi di sostanza da taglio, di un bilancino di precisione, di materiale vario per il confezionamento e di 250 euro in banconote di diverso taglio, verosimile provento dell'attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà analizzato nei laboratori del Ris di Cagliari.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato a Cagliari con rito direttissimo.

(Unioneonline/D)

