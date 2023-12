Sarà Soleminis, domenica prossima, ad ospitare la quarta tappa della rassegna “Divini Suoni” promossa dall’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

Un programma ricchissimo, con tante novità rispetto allo scorso anno, caratterizzato dalla partecipazione di tutte le associazioni del paese e dalla presenza di tantissimi produttori e artigiani che metteranno in mostra le eccellenze del territorio. Le cantine del paese si avvarranno della collaborazione della Fondazione italiana sommelier per proporre i loro prodotti. Nel corso della giornata, sono previsti spettacoli musicali itineranti, mostre, degustazioni e attività di animazione per bambini.

La rassegna aprirà i battenti alle 10 e andrà avanti fino alle 20. Nelle vie del centro storico saranno allestiti due punti “food” a cura della Pro Loco e dell’Associazione “Is Massaius de Santu Sidori” con laboratori di panificazione e degustazione di prodotti tipici. Da non perdere le mostre fotografiche sui centenari della Sardegna (curata da Pierino Vargiu) e sulle grandi opere ingegneristiche, di Antonio e Luigi Fiori e la personale di pittura di Giovanni Melis. Per l’occasione sarà possibile visitare alcune case storiche del paese e le esposizioni di artigianato artistico (gioielli, cestini, tessuti). Per gli appassionati di motori, infine, un’interessante esposizione e parata di Harley Davidson.

