Appuntamenti natalizi nella sede del Vab Sinnai, l'associazione di volontariato. In programma canti corali, mercatini, raccolta di alimenti, incontro con Babbo Natale. Alle 16 di di oggi si tiene un convegno sul volontariato per parlare del difficile momento delle associazioni anche attraverso un dibattito e il racconto di chi vive in prima persona questo straordinario movimento sociale.

«Parliamo di un movimento – ha spiegato il presidente del Vab Sinnai, Claudio Moriconi - fondamentale nel tessuto sociale, con la presenza di migliaia di organizzazioni in tutta Italia, senza fini di lucro e che, spesso, suppliscono alla carenza di servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Malgrado la sua importanza, tuttavia, il volontariato attraversa oggi una fase di forte criticità causata da una confusionaria riforma legislativa e da tentativi politici di minarne il ruolo fin qui ricoperto».

Delle potenzialità del volontariato e delle sfide che tale settore è chiamato ad affrontare, si discute oggi a Sinnai nell’incontro pubblico sul tema “Volontariato, straordinaria energia civile”. L'appuntamento è alle 16 presso la Sala Convegni della VAB Sinnai. Un incontro per "fotografare" l’attuale condizione del Volontariato in Sardegna attraverso gli interventi di esperti e volontari di diverse associazioni.

Dopo i saluti del presidente del Vab, Claudio Moriconi, intervengono i sindaci di Sinnai, Tarcisio Anedda, di Settimo, Gigi Puddu, di Maracalagaonis, Francesca Fadda, di Burcei Simone Monni, l'assessore comunale di Sinnai Barbara Pusceddu, il parroco, padre Gabriele Biccai, Emanuele Alecci, della rete europea del volontariato, Giampiero Farru, presidente Csv Sardegna Solidale, Gianfranco Dongu, dell'Università della Terza età.

Saranno raccolte anche le testimonianze di numerosi volontari: Nicola Isoni, Amedeo Spiga, Franco Porcu, Luigia Cappai, Michele Ledda. Tutte le associazioni di volontariato del territorio sono invitate a partecipare.

Intanto il Vab ha programmato sino a domenica tutta una serie di iniziativa natalizie col coinvolgimento anche dei bambini e con l'arrivo di Babbo natale in slitta, mercatini, raccolta di alimenti, esibizione del coro S'Arrodia e Serpeddì e la Cioccolata day. Saranno coinvolti hobbisti,, artigiani e commercianti.

© Riproduzione riservata