Un altro incendio minaccia la pineta di Sinnai.

E’ divampato nella zona di Riu is Crucuraxius e dopo l’allarme sul posto è intervenuta una pattuglia del corpo forestale.

Per dare supporto alle operazioni di terra è decollato anche un elicottero dello stesso Corpo forestale proveniente dalla base di Pula.

Allerta per un rogo anche a Carloforte, nella zona di Gioia. Anche in questo caso sono entrai in azione i forestali di Sant’Antioco e un elicottero decollato dalla base di Marganai.

