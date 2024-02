Un 18enne di Siliqua è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga.

I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno notato un gruppo di giovani che, vista la Gazzella, si è immediatamente sciolto. L’ultimo ad allontanarsi è stato lo studente di 18 anni, che è stato osservato mentre lanciava qualcosa in un angolo nascosto.

I carabinieri hanno recuperato il materiale: una bustina di cellophane con 5 grammi di marijuana, e hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione in casa del ragazzo durante la quale sono stati ritrovati altri 27 grammi della stessa sostanza, dell’hashish, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico utilizzato per il taglio dello stupefacente e materiale vario utile per il confezionamento in dosi della canapa.

Il 18enne è stato messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del giudizio con rito direttissimo, previsto per oggi in tribunale a Cagliari.

