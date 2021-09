Mentre navigava, con la sua barca a vela, verso Messina si è sentito male. I soccorsi, a circa 70 miglia dal porto di Cagliari, sono scattati questa mattina.

Il 76enne tedesco è stato recuperato dalla Guardia costiera e trasportato al Brotzu.

L’allarme è partito intorno alle 4.30 quando la Capitaneria di porto ha ricevuto la richiesta d’aiuto per l’uomo che accusava forti dolori addominali. Sul posto è stata inviata la motovedetta Cp 320 che lo ha issato a bordo per raggiungere il porto di Cagliari. Lì in attesa c’era un’ambulanza del 118. I sanitari hanno stabilizzato il diportista e lo hanno poi trasferito in ospedale.

