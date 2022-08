Ieri a Monserrato, a conclusione di una breve attività di indagine, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato, per truffa aggravata, un trentottenne cagliaritano.

L’uomo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito il 38enne, nella serata dell'8 aprile scorso, aveva indotto una 75enne di Monserrato, vedova e pensionata, a concludere una apparentemente vantaggiosa compravendita di pesce nella sua abitazione, in realtà un mero espediente per introdursi nella camera da letto della donna e sottrarle, impossessandosene, monili vari in oro.

