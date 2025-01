Il Consiglio Comunale di Settimo San Pietro è stato convocato il giorno domani alle ore 18,30. All'ordine del giorno le interrogazioni, la surroga del consigliere Luca Pilleri, con il consigliere Antonio Montaldo, la sostituzione di un componente nella seconda e nella terza Commissione consiliare permanente.

Da discutere anche la ratifica dell'accordo di programma e l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ambito “plus cagliari 21” - triennio 2025-2027. I lavori si concluderanno con l' approvazione di una variante non sostanziale al piano di lottizzazione "Baccumara", comparto C/9 del PUC, consistente nel frazionamento in due parti del lotto numero 4.

RAFFAELE SERRELI

