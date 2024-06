Gattini abbandonati a Bie Monti, a Settimo San Pietro. Sono stati ritrovati in una busta sotto un fico d'india e presi in consegna da una associazione di Elmas.

«Questo preoccupante fenomeno – si legge in una nota diffusa dopo il ritrovamento - si sta ripetendo con inquietante regolarità, con gattini dello stesso colore ritrovati sempre nello stesso punto. Come associazione, non possiamo che condannare fermamente questo atto disumano e crudele. L'abbandono di animali indifesi rappresenta una grave violazione dei diritti degli animali e una dimostrazione di totale mancanza di rispetto per la vita».

Nella stesa nota, l'associazione afferma di non volersi limitare a denunciare il problema: «Desideriamo offrire una soluzione concreta per prevenire il ripetersi di tali episodi. Tendiamo la nostra mano a chiunque abbia gatti e si trovi in difficoltà a gestire le nascite. La nostra associazione è disponibile a fornire supporto per la sterilizzazione delle gatte, un gesto fondamentale per controllare la popolazione felina e prevenire ulteriori abbandoni. Invitiamo a segnalare qualsiasi comportamento sospetto o caso di abbandono di animali. Per maggiori informazioni sui servizi di sterilizzazione e per supportare la nostra causa, vi preghiamo di contattarci direttamente scrivendo a Fiero Gatto alla mail fierogatto2020@gmail.com. Ogni collaborazione può essere utile per garantire un futuro migliore a questi piccoli e indifesi animali».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata