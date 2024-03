Si è tenuto nella palestra di via Maggio a Settimo San Pietro il saggio di educazione stradale per le classi quinte dell’Istituto Comprensivo, voluto dall'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano di cui fa parte anche il Comune di Settimo. Un corso che si ripete con successo proprio attraverso l'insegnamento teorico e pratico delle norme che regolano l'educazione stradale e non solo.

L’Educazione alla sicurezza stradale partendo dai più piccoli è sempre più importante e rientra a pieno titolo nell’educazione civica in quanto impartisce le conoscenze basilari per gli alunni che oggi sono pedoni e ciclisti e un domani saranno automobilisti. Aiuta gli alunni e le alunne a riflettere sulla funzione delle regole, sui diritti e sui doveri del pedone e del ciclista e la principale segnaletica stradale.

© Riproduzione riservata