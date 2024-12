Da domani i cittadini residenti o domiciliati a Settimo San Pietro potranno attivare la richiesta del passaporto e del rinnovo, presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

In una lettera inviata al sindaco Gigi Puddu - Poste Italiane, attraverso la direzione generale dice che «si tratta di un precipuo obiettivo del Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale che sarà avviato, a Settimo San Pietro, entro il 2026. Tale Progetto è promosso dal Governo. L’obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese nonché il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti».

A tal proposito, si legge ancora nella lettera della direzione generale di Poste Italiane, «la informo che, nell’imminenza della pianificazione, sarà contattato del Presidio delle Relazioni Istituzionali Territoriali per fissare un incontro esplicativo. Tuttavia, sin da subito, nell’ambito delle iniziative per la sostenibilità ambientale e in coerenza con le politiche di transizione ecologica è prevista la realizzazione di una rete ad accesso pubblico per la ricarica dei veicoli elettrici nei pressi dell’Ufficio Postale o comunque all’interno del territorio comunale. Il Comune da Lei amministrato rientra tra quelli selezionati dall’Azienda per la realizzazione dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici e per poter procedere all’installazione sarà necessario avviare i primi contatti tra gli Uffici Comunali e i referenti aziendali».

© Riproduzione riservata