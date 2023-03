Nasce a Settimo San Pietro il dodicesimo punto vendita CFadda, il Brico 100% Sardegna. Una folla di persone, numerose autorità hanno presenziato questa mattina all’inaugurazione.

Un’azienda familiare con sedi a Cagliari San Benedetto, a Cagliari in via Calamattia, Senorbì, Carbonia, Macomer, Nuoro, Olbia, Tortolì, Villacidro, Iglesias, Quartu Sant’Elena e ora Settimo San Pietro.

«Siamo molto contenti di questo dodicesimo negozio qui a Settimo San Pietro », dice la vice presidente che opera nell’area commerciale e in quella marketing, Francesca Fadda.

«Un negozio altamente digitalizzato con monitor e postazioni totem per offrire la massima disponibilità di prodotti ai nostri clienti. Possiamo offrire oltre 60mila referenze che i nostri clienti possono ritirare qui in negozio gratuitamente oppure riceverle nelle proprie abitazioni. Offriamo anche tanti servizi come il noleggio attrezzi, il taglio legno, il servizio del tintometro per creare la vernice del colore che più si desidera. Siamo felici perché c’è una nuova squadra CFadda che parte, un negozio che entra a far parte della nostra grande famiglia».

Una storia cominciata tantissimi anni fa. Di recente c’è stato il passaggio di consegne da Cosimo Fadda ai figli. Il presidente è ora Roberto.

Cosimo Fadda aveva iniziato a lavorare nel negozio dei nonni all’età di 20 anni. Oltre 40 anni fa iniziò a costruire quello che ora è un impero del bricolage made in Sardinia.

© Riproduzione riservata