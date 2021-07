La scorsa settimana era stato un guasto elettrico nell'impianto idrico di Abbanoa che alimenta anche il paese. Oggi parte della popolazione (quella soprattutto che non dispone di una riserva idrica in casa) si è nuovamente svegliata con i rubinetti di casa a secco. Più precisamente in tanti hanno riscontrato una importante, quasi totale, riduzione della pressione idrica.

È stato il sindaco Gigi Puddu a chiedere chiarimenti ad Abbanoa. “La motivazione ottenuta mi ha sorpreso: la causa del nuovo black-out sarebbe legata ad un imponente consumo d'acqua nel fine settimana da parte della popolazione. Un consumo che, stando ad Abbanoa, ha abbassato notevolmente il livello dei serbatoi. Da qui l'acqua col contagocce”.

I cittadini non ci stanno, in molti hanno manifestato il proprio disagio. “Quanto accaduto – aggiunge il sindaco - si sarebbe potuto evitare con una puntuale verifica del livello del serbatoio. Si sarebbe così potuti intervenire tempestivamente, evitando questa criticità e i disagi per gli utenti”.

© Riproduzione riservata