La popolazione di Settimo San Pietro ha superato i settemila abitanti: al 31 dicembre scorso si è arrivati a quota 7.018. Un anno fa gli abitanti erano 6.909. Una crescita notevole e soprattutto continua. Eppure i nuovi nati nel 2004 sono stati 25, rispetto ai 72 morti. In pratica l’aumento demografico è dovuto soprattutto alla migrazione da altri Comuni verso Settimo.

Tornando indietro nel tempo, nel 2002, l'ufficio anagrafe registrava 5.943 abitanti. In vent'anni, a fine 2023, quota 6.909 residenti, diventati come detto al 31 dicembre 2024 ben 7.018. Col paese in espansione nelle periferie.

