Ancora un incidente stradale sulla statale 387 al bivio di Settimo San Pietro: a scontrarsi due auto fra cui un fuoristrada. Sul posto la Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla.

Non è da escludere una mancata precedenza. Il traffico è andato in tilt. Non risultato feriti gravi. È questo un tratto particolarmente insidioso della statale da anni frequentato in arrivo da Settimo San Pietro, con tantissimi automobilisti che percorrono questa strada per sfuggire al traffico sulla statale 554.

