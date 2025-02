Al via a Settimo San Pietro l’installazione degli impianti fotovoltaici in altri edifici di proprietà comunale.

Dopo averli installati nel Municipio e in tutti i plessi scolastici, è ora il turno del Tennis club dove è in corso la posa di pannelli per 20 KW con accumulo. A seguire, nei prossimi giorni, l’intervento riguarderà l’edificio dei nuovi locali spogliatoi del Campo Efisio Cabras dove verranno installati 15 KW con accumulo.

In una nota del Comune si legge che «questi interventi consentono un notevole risparmio economico per le casse comunali che potranno essere destinati ad altre opere e servizi a vantaggio della comunità. Il prossimo step, per il quale si sta già lavorando, è la creazione della CER, la comunità energetica, attraverso la quale si potranno coinvolgere anche i privati cittadini che potranno conseguire vantaggi in termini di risparmio energetico e quindi economico».

