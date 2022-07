Super colpo al gratta e vinci a Settimo San Pietro.

Un anonimo cliente della “Tabaccheria del villaggio” di Monica Cadinu e del marito Fabio ha vinto alla “Lotteria nazionale” 200mila euro con tagliando da tre euro.

Ma chi è il fortunato vincitore? "Non lo immagino neppure. So solo che la giocata risale al mese di giugno – dice Monica Cadinu – e che il nostro locale è frequentatissimo: giocano clienti occasionali e altri abitudinari. In questo periodo, stanno gravitando anche operai di fuori, impegnati in lavori in paese. Non riesco proprio a pensare a un nome. Di certo il fortunatissimo vincitore non si è fatto sentire. Neppure con una telefonata. Ma siamo felici per lui”.

Il marito Fabio ricorda gli altri colpi nella tabaccheria: “Nel 1998 abbiamo registrato una vincita di 100 milioni di lire. Quattro anni fa, un altro grossissimo colpo da 546mila euro all’Eurojackpot. Poi tantissime vincite da 10mila euro o cifre più piccole”.

