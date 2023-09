Incidente stradale questa mattina sulla provinciale 15 fra Settimo e Sinnai.

Un'auto ha sbandato finendo sul ciglio della strada.

L'automobilista è stata subito soccorsa e accompagnata in ospedale con un’ambulanza del 118.

Sul posto i carabinieri di Sinnai per i rilievi di legge.

Le condizioni della donna per fortuna non sarebbero gravi. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre macchine.

