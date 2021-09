Settimo San Pietro è impegnata oggi nella Giornata Europea del patrimonio, con l’apertura del museo etnografico “Casa Ligas-Uda”. I titolari, Simonetta, Lucia e Fabrizio Ligas, puntano a divulgare attraverso un ideale viaggio nel tempo l'originale collezione di abiti antichi, arredi e oggetti di uso comune della civiltà contadina della Sardegna, e in particolare la ricca collezione di abiti originali della metà del 1800 e inizio 1900, di recente tutelata dalla soprintendenza ABAP di Cagliari.

Questa iniziativa nasce da precise e concrete motivazioni, e in particolare quale ulteriore stimolo per la salvaguardia dei valori e del patrimonio identitario della Sardegna. L’accesso e la visita al museo privato sono possibili grazie alla collaborazione con l’associazione “Casa Ligas-Uda” che gestisce la collezione privata con la collaborazione della guida turistica Stefano Castello, e di Eulalia Mura che per l’occasione è impegnata nella preparazione dei dolci.

Antonio Serreli









