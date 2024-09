In concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, il sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu ha inviato gli auguri suoi e dell'amministrazione comunale agli alunni e studenti ed a tutto il mondo scolastico locale. «Desidero fare gli auguri a tutte le alunne e gli alunni per questa nuova avventura affinché possano viverla con entusiasmo e curiosità, in un percorso ricco di apprendimento ed arricchimento culturale attraverso l’impegno e la costanza».

«In questo percorso - aggiunge Puddu – per voi, alunne ed alunni, sarà importante il sostegno delle famiglie, degli insegnanti e del personale scolastico che sono certo, non mancherà. L’amministrazione Comunale, in costante sinergia con la Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Settimo si impegna come sempre a garantire la massima collaborazione per soddisfare le esigenze di tutte le componenti dei vari plessi scolastici locali, sia con le grandi opere pubbliche come la nuova mensa scolastica, in fase di costruzione, e la riqualificazione della Scuola primaria di via San Salvatore, ma anche con costanti interventi di manutenzione e miglioramento di tutti gli spazi scolastici quali aule musicali, palestre e giardini».

