Grave episodio nella notte a Sestu: un ordigno del tipo "pallone di Maradona" è stato piazzato in una panchina di via Gorizia e fatto esplodere.

La deflagrazione ha mandato in frantumi la vetrata di un bar vicino, in quel momento chiuso.

L'immediato arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Sestu coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali ha impedito furti eventuali o programmati da parte di possibili malintenzionati all'interno dell'esercizio pubblico. Altre esplosioni si sono verificate in altre parti della cittadina.

Non si segnalano altri danni. Sul posto anche il capitano Gianni Russo, comandante della Compagnia di Quartu: le indagini vanno avanti per risalire alle persone che hanno piazzato l'ordigno in via Gorizia. In merito non si hanno ancora particolari.

