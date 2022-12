Un motociclista è rimasto ferito ieri sera in un incidente stradale in via Iglesias a Sestu.

Il giovane viaggiava sul suo Scarabeo che si è scontrato con un'auto. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu e quindi in rianimazione in prognosi riservata.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Sestu: i due mezzi procedevano in senso opposto. Poi lo scontro, il 32enne è finito a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118.

