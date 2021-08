Si avviano a conclusione a Sestu i lavori di costruzione di nuovi marciapiedi, revisione dell'illuminazione pubblica e bitumatura nella zona nord, per un costo di poco superiore ai 500mila euro, hanno riguardato la via San Gemiliano, la via Andrea Costa, la via San Rocco e parte della via Fiume e via Parrocchia.

"Si tratta – dice il vicesindaco e assessore all’Urbanistica e Viabilità Massimiliano Bullita - di un progetto che consente di raggiungere il centro in sicurezza dalla periferia sempre sui marciapiedi peraltro dotati di rampe e percorso tattile per non vedenti in prossimità degli attraversamenti pedonali, un grande risultato soprattutto per le categorie più deboli”.

“Entro la prossima settimana – ha aggiunto Bullita - inizieranno i lavori di fresatura e asfalto nella via San Gemiliano e nella via Andrea Costa, mentre la via San Rocco sarà posticipata di qualche settimana in quanto si deve intervenire in una parte di marciapiedi dopo l'ultima variante approvata recentemente dalla giunta comunale. Appena saranno ultimati tutti i lavori verrà realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale che determinerà il regolamento del traffico che consentirà maggiore fluidità e una buona dotazione di parcheggi pubblici”.

A breve inoltre nella via San Gemiliano nel tratto che ricade in centro storico da via San Rocco a Via Roma, verranno installati anche i nuovi lampioni per l'illuminazione pubblica di tipo artistico, identici a quelli già installati nella via Dettori.

Il sindaco Paola Secci commenta: “Questo è un cantiere che ha tirato un po’ per le lunghe: sono state necessarie diverse varianti progettuali. Senza considerare le problematiche legate all'emergenza Covid. Credo però che sia sotto gli occhi di tutti l'ottimo risultato che si sta cogliendo. Appena due anni fa, per i pedoni era molto rischioso percorrere quelle strade, mentre oggi con i marciapiedi si cammina in sicurezza”.

