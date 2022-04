Furto alla Lidl sulla Statale 131, in territorio di Sestu.

I ladri hanno forzato un ingresso facendo irruzione all'interno e impossessandosi di generi alimentari. Non si conosce ancora l'ammontare del bottino.

Sul posto i carabinieri di Sestu e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Il colpo risale alla giornata di ieri o alla scorsa notte.

Non è da escludere che l'ingresso sia stato forzato con un'auto “ariete”.

Gli stessi militari indagano anche su un tentato furto all'Eurospin sulla ex 131. I malviventi sono riusciti a forzare parzialmente uno degli ingressi posteriori del supermarket ma pare che non siano riusciti a portare via nulla. Accertamenti sono in corso. Domani se ne saprà di più.

Ad agire potrebbe essere la stessa banda.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire a qualche testimonianza e alle immagini delle telecamere piazzate nella zona.

