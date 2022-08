Colpo grosso dei ladri a Sestu.

I malviventi hanno fatto breccia in una abitazione del centro abitato frugando fra le camere e riuscendo a portarsi via gioielli e orologi per un valore di 15mila euro.

I ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per fare irruzione nella casa dopo aver forzato uno degli ingressi. Immediata la denuncia ai carabinieri che dopo il sopralluogo hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto.

Sarebbero state effettuate anche alcune perquisizioni domiciliari.

Dei gioielli (catenine, orecchini, braccialetti in oro e argento) e degli orologi non sarebbe stata ancora trovata traccia.

