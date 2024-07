Una vetrina per le cantine del territorio e i vitigni autoctoni. A Serdiana è tutto pronto per la manifestazione “Calici di Stelle” organizzata dal Movimento Turismo del Vino Sardegna. L’appuntamento è per il 7 agosto nel Parco di Santa Maria di Sibiola.

La manifestazione prenderà il via alle 18.30 con l'apertura degli stand e i banchi di degustazione. Fino alle 24 sarà possibile partecipare alle visite guidate alla chiesetta romanica di Santa Maria di Sibiola situata all’interno del parco. Dell’importante edificio di culto parleranno alle 19 i professori Roberto Ibba e Nicolo Atzori delle Università di Cagliari e Sassari. Un viaggio tra arte e storia delle campagne in Sardegna.

"Calici di Stelle” ospiterà alcuni punti di ristoro dedicati allo street food, previsti diversi momenti musicali e spettacoli di artisti di strada.

Alle 19 si esibirà il gruppo “Samba social Club” mentre alle 20 sarà il turno dei Ratapignata. Dalle 22 Dj Set dei Superanimatori.

