Selegas è un cantiere aperto. Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una serie di progetti finalizzati alla sistemazione della viabilità e per l’efficientamento energetico attraverso un nuovo impianto di illuminazione. All’ingresso del paese, nella strada per Senorbì, procedono le operazioni per la sistemazione e messa in sicurezza dei marciapiedi. Previsti anche alcuni interventi sull’asfalto.

I punti luce del centro storico di Selegas e dell’abitato della frazione Seuni verranno tutte sostituiti con lampade a Led che garantiscono il risparmio energetico, inoltre nella strada per Santa Vitalia verranno installati nuovi pali con luci a Led.

"L’obiettivo è sostituire tutte le lampade di Selegas e Seuni entro il 2023, riducendo così i consumi e generando in automatico un grosso risparmio per le casse comunali”, dice il sindaco Alessio Piras. Risparmio che, in base alle previsioni dell’amministrazione comunale, potrà essere utilizzato per finanziare nuovi servizi per i cittadini.

Nell’ex campo sportivo della frazione intanto sta nascendo la prima area pic-nic della Trexenta dotata di barbecue, giochi per bambini e servizi igienici. A realizzare i lavori è in questo caso la società Terna (ente gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica) che ha firmato un accordo con il Comune in cambio dell’utilizzo di un’area comunale per l’installazione di una stazione elettrica nel territorio di Selegas.

