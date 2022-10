Poco più di quattro chilometri complessivi: 3,7 circa dei quali a doppio binario a terra, e i restanti 760 metri in viadotto, per un costo totale che si aggira attorno ai 49 milioni di euro (tenendo conto che l’Arst ha stimato il costo della metrotranvia a terra in 10 milioni di euro per chilometro, che salgono a 15 in caso di viadotto).

Cifra necessaria per trasformare in realtà il nuovo tracciato della metropolitana di superficie preparato dagli uffici del Comune di Selargius e arrivato in Consiglio - sotto forma di proposta di delibera - con altre due alternative.

Con 20 voti a favore e un astenuto è passato l’ultimo tracciato elaborato dall’amministrazione di piazza Cellarium. Ora si spera in un iter burocratico più spedito: la metropolitana di superficie potrebbe alleggerire il traffico stradale sempre più difficile nell'intera area dell'hinterland.

