Ci sono voluti anni ma quando, finalmente, un campione di Dna è stato inserito nella banca dati a disposizione dei carabinieri è emersa l’identità corrispondente a un individuo che tra il 2005, 2011 e 2012 aveva portato a termine una serie di sei furti in varie abitazioni di Selargius.

Si tratta di un 46enne residente in paese che è stato identificato dalle analisi del Ris di Cagliari. Le risultanze sono state comunicate ai carabinieri di Selargius che hanno quindi denunciato l’uomo.

In passato non era stato possibile arrivare a lui, fino a quando di recente il campione del suo Dna è stato confrontato con quello dell’individuo “Alfa”, autore dei vari “colpi”.

La Sardegna, ricordano i militari, è l'unica regione italiana che, per motivi d'insularità e di distanza dalla penisola, può vantare la presenza in esclusiva di un reparto di investigazioni scientifiche dell'Arma e questa potenzialità è sfruttata quotidianamente per esigenze di piccolo e di grande profilo sempre con ottimi risultati.

