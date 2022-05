Trecentomila euro dall'Europa per Settimo San Pietro e Selargius uniti in una grande sfida, chiamata "Cammini di segni": l'obiettivo, realizzare un itinerario ciclopedonale per la valorizzazione del territorio che comprende siti archeologici come le aree di Cuccuru Nuraxi (Settimo San Pietro) e Santa Rosa (Selargius).

"La finalità – si legge nella relazione tecnica del progetto - è quella di costruire una trama di percorsi a viabilità integrata al duplice scopo di ricucire il contesto rurale dei due Comuni connettendolo allo stesso tempo con alcuni dei luoghi più significativi della zona. Si tratta di un’area caratterizzata da un tessuto agricolo, orientato alla produzione foraggera, olearia e vitivinicola su cui si innestano occasionalmente le direttrici dello sviluppo urbano che fa a capo all’area metropolitana di Cagliari. L’intero contesto è di notevole interesse paesaggistico in quanto chiara testimonianza del tessuto agricolo del Campidano, con un suggestivo contorno di quinte collinari a cornice di un territorio che mostra un’inaspettata pluralità di paesaggi".

L’intervento si configura come maglia a percorsi variabili, ciclabili e pedonali, ancorata su alcuni elementi che fungono da poli di attrazione come la chiesa romanica di San Lussorio, la chiesetta campestre di Santa Rosa a Selargius e i complessi di Cuccuru Nuraxi di Settimo.

Per i due sindaci Gigi Puddu e Gigi Concu si tratta di un “progetto di grande interesse che unisce i nostri territori ricchi di risorse che possono avere un ruolo importante per la nostra economia”.

© Riproduzione riservata