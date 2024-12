Controlli a tappeto a Selargius durante la notte, da parte dei carabinieri della stazione locale. Con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle stazioni di Monserrato e Quartu nonché del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, è stato messo in piedi un articolato servizio per contrastare l’illegalità e lo sfruttamento lavorativo nei locali notturni del territorio.

Nel corso delle ispezioni, in un ristorante vicino a viale Vienna è stato rilevato un lavoratore in nero. L’attività, gestita da un uomo di 46 anni residente a Selargius, è stata sanzionata con una multa di 3.900 euro per violazione delle normative sul lavoro.

Ma i controlli si sono estesi anche alle principali strade e aree sensibili del territorio: coinvolti 24 veicoli e 63 persone, di cui 18 sottoposte a misure alternative alla detenzione. Tra i risultati dell’operazione, un giovane studente di 20 anni residente a Sestu è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di 20,61 grammi di marijuana. La sostanza, sequestrata, sarà sottoposta ad analisi nel laboratorio competente.

Per quanto riguarda i controlli mirati alle misure alternative un uomo di 66 anni, residente a Selargius e sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato deferito in stato di libertà per evasione: è risultato irreperibile nel proprio domicilio al momento della verifica. L’Autorità Giudiziaria e l’Autorità Amministrativa sono state informate di tutte le violazioni riscontrate.

