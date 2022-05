Vigili del fuoco ancora in azione a Pitz'e Planu, in territorio di Selargius, per mettere in sicurezza l'area esterna al campo nomadi devastata da un incendio fra la statale 387 e la strada di Su Pardu. Si sta ora provvedendo alla bonifica dell'area con l'utilizzo di una seconda ruspa: sul posto anche la Polizia locale col vice comandante Antonio Milia e i carabinieri che stanno cercando con gli stessi Vigili urbani di risalire alle cause del rogo e alle responsabilità eventuali.

L’inferno si è scatenato nel primo pomeriggio: le fiamme, devastanti, si sono sviluppate verso le 14, aggredendo masserizie, rifiuti e vecchie carcasse d’auto. A fuoco anche cataste di gomme col fumo che ha invaso il territorio, rendendo l’aria irrespirabile: alcune decine di bambini che risiedono nel campo nomadi sono stati evacuati su disposizione della Polizia locale. Li hanno presi gli stessi familiari, mentre i Vigili del fuoco lanciavano tonnellate d’acqua sull’inferno che ha bruciato per diverse ore, lasciando poi spazio a due ruspe che hanno rimosso detriti, carcasse d’auto e gomme per circoscrivere il rogo.

La Polizia locale e i carabinieri assieme ai Vigili a tarda ora hanno effettuato un accurato sopralluogo fra la cenere: l’obiettivo è quello di risalire all’origine del maxi-incendio. In merito il riserbo è totale. Domani se ne dovrebbe sapere di più.

