Dalla Campania è riuscita a farsi accreditare 288 euro da un 58enne di Selargius per l'acquisto di un frigorifero. L'elettrodomestico, venduto online, non è però mai arrivato in Sardegna.

Per questo i carabinieri di Selargius hanno denunciato per truffa aggravata una 26enne di Castel Volturno, disoccupata e beneficiaria di reddito di cittadinanza.

Dopo questo episodio sarà proposta all'Inps la revoca della misura di sostegno.

Il frigorifero era stato messo in vendita su una piattaforma web, con la vittima, originaria di Cagliari ma residente a Selargius, che aveva versato 288 euro tramite bonifico a una carta postale ricaricabile.

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno seguito il percorso del denaro e sono arrivati alla 26enne della provincia di Caserta.

(Unioneonline/l.f.)

