Incidente nel pomeriggio di oggi a Quartu Sant’Elena. Intorno alle 17.30, in via Fiume, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco poiché due auto – per cause da accertare – si erano scontrate.

Una donna è stata estratta da uno degli abitacoli dagli uomini del 115 e affidata al personale sanitario del 118 che l’ha trasportata in ospedale.

Le macchine e la sede stradale sono poi state messe in sicurezza.

Presenti sul posto, per quanto di competenza, gli agenti della Polizia locale di Quartu.

(Unioneonline/s.s.s)

