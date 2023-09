Grave incidente questa mattina sulla Statale 131, al chilometro 9 in direzione Sassari, in territorio di Sestu.

Si sono scontrate un’auto e una moto, che viaggiavano nella stessa direzione. A riportare le conseguenze peggiori una ragazza che viaggiava in sella alle due ruote: sbalzata a terra, è stata trasportata in codice rosso in ospedale, a bordo di un’ambulanza.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale arrivati da Sanluri.

Inevitabili pesantissimi rallentamenti della circolazione, con una lunga colonna di auto fino al luogo dell’impatto.

